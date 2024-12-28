حسام حبيب يقرر طرح أغنيتين من ألبومه الجديد

قرر المطرب حسام حبيب طرح أغنيتين من ألبومه الجديد، الذي يعكف على الانتهاء من تسجيله خلال الفترة الحالية

وكشف مصدر مقرب من حبيب أنه كان من المفترض أن يتم طرح الألبوم بشكل كامل خلال الفترة القادمة، إلا أن حسام قرر أن يطرح أغنيتين فقط منه مع بداية العام الجديد 2025، وبعدها سوف يطرح باقي الأغنيات

حسام حبيب

طرح النجم المصري حسام حبيب مؤخرًا بوستر ألبومه الجديد، والذي أثار إعجاب متابعيه ومحبيه على منصات التواصل الاجتماعي، كما شوق حسام جمهوره لألبومه بنشر "برومو" موسيقي لاحدي الأغاني التي سوف يتضمنها الألبوم عبر حسابه على انستجرام وصفحته على فيس بوك.

ويمثل هذا الألبوم عودة حسام حبيب لعالم الألبومات بعد غياب سنوات طوال منذ آخر ألبوم قدمه وهو فرق كتير الذي تم إصداره عام 2016.

تفاصيل أحدث ألبومات حسام حبيب

وسبق أن قال حسام حبيب في تصريحات لفيتو، أنه كان يقضي أغلب أوقاته بالاستوديو الخاص به لإنجاز أغاني الألبوم، الذي يتكون من 8 أغنيات، وأنه حرص على أختيار أغنيات درامية ورومانسية، وعبر عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور.

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