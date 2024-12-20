أخبار الحوادث اليوم، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال، إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية، مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..
انهيار جزئي لعقار بالجمالية
شهد حي الجمالية، انهيارا جزئيا لعقار سكني بمنطقة الجمالية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
أصيب 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
النيابة الإدارية تحتفل بمرور سبعين عامًا على نشأتها
احتفلت النيابة الإدارية، بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)
استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
الداخلية توزع مساعدات عينية بالمناطق الحضارية الجديدة (صور)
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمناطق (الأسمرات – مدينة المحروسة - أهالينا – روضة السيدة زينب – الخيالة - معًا).
سقوط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وسيارة فى المعادى وقصر النيل
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة المعادى.
ضبط تاجر سلاح غسل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر فى المنوفية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر سلاح، لقيامه بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمدينة نصر
أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق النصر بميدان الشهيد هشام بركات باتجاه مدينة نصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.
بعد إخلاء سبيل شقيقه، متى يخرج عصام صاصا من السجن؟
تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد خروج شقيقه أمس من قسم شرطة الجيزة بعد قرار المحكمة بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام فى قضية تزوير توكيل عام.
اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة
نشبت مشاجرة بين لاعب كرة ماء بالنادي الأهلي مع شخصين، بسبب خلاف على أولوية المرور بمنطقة العجوزة.
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