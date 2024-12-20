سقوط 5 لصوص لارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية وسيارة فى المعادى وقصر النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).



كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاطلين – مقيمين بمحافظة الجيزة).

جرائم سرقات الدراجات النارية وسيارة فى المعادى وقصر النيل





كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) حال توقفها أمام محل سكنها، وبحوزته (2 سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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