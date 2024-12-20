إخلاء سبيل شقيق عصام صاصا من قسم الجيزة وتوجهه إلى منزله بالهرم

أخلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة منذ قليل سبيل "محمد طه طلعت" شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

وتوجه شقيق عصام صاصا إلى منزله بدائرة قسم شرطة الهرم بعد إخلاء سبيله.

وكان قد أنهى صباح أمس الخميس محامي شقيق عصام صاصا، صحة الإفراج عن شقيق صاصا من نيابة جنوب الجيزة الكلية، وتمت إعادته إلى قسم شرطة الجيزة لإخلاء سبيله.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاقبت مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، في اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بـ"صاصا".

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

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