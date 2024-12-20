انهيار جزئي لعقار بالجمالية

شهد حي الجمالية، انهيارا جزئيا لعقار سكني بمنطقة الجمالية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

انهيار جزئي في عقار بالجمالية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع انهيار جزئي في سقف عقار بمنطقة الجمالية.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بأجهزة المحافظة وتم فرض كردون أمني وفحص الواقعة، وتبين عدم وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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