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حوادث

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

الاتجار بالنقد الاجنبي،
الاتجار بالنقد الاجنبي، فيتو

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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