الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة

راغبي الحج والعمرة
راغبي الحج والعمرة

 نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط 9 شركات ومكاتب سياحية غير مرخصة للنصب على راغبي الحج والعمرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" ممارسة (5 شركات، 4 مكاتب "بدون ترخيص") النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القاهرة

تحرير 1220 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية -  دفاتر إيصالات استلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم  - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات العاملة بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال على المواطنين جهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على تاجري عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه في القاهرة

تحرير 1220 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

3501 منفذ، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفضيات 50%

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء في أسوان

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

ضبط 4 عصابات لسرقة الدراجات النارية والأدوات الكهربائية بالجيزة وبني سويف

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

بعد الفيديو المخجل، ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتكشف سر رفض تقبيل حورية فرغلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

4 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين عن التحديات الداخلية والخارجية

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

تظاهرات شبابية تنادي بسوريا حرة مدنية

منوعات

المزيد

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية