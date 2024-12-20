الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد إخلاء سبيل شقيقه، متى يخرج عصام صاصا من السجن؟

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد خروج شقيقه أمس من قسم شرطة الجيزة بعد قرار المحكمة بإيقاف التنفيذ فى الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام فى قضية تزوير توكيل عام. 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا وذلك بعد قرار المحكمة.

وقال مصدر قضائي، إنه بعد صدور حكم أول درجة بحبس مطرب المهرجانات 6 أشهر فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقيادة، فى أغسطس الماضى، فإن فترة انتهاء حبس صاصا ستنتهي يناير المقبل، خاصة بعد تقدمه بالاستئناف على الحكم وقررت المحكمة تأييد حبسه 6 أشهر.

يذكر أن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قد أخلت سبيل "محمد طه طلعت" شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى. 

وتوجه شقيق عصام صاصا إلى منزله بدائرة قسم شرطة الهرم بعد إخلاء سبيله.

وكان محامي شقيق عصام صاصا، أكد صحة الإفراج عن شقيق صاصا من  نيابة جنوب الجيزة الكلية، وتمت إعادته إلى قسم شرطة الجيزة لإخلاء سبيله.

وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاقبت مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، في اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بـ"صاصا".

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من م ط 24 سنة طالب، محبوس، وم ا 30 سنة طالب هارب، وط أ 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، وم ا طالب، قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث، لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا شقيق عصام صاصا قسم شرطة الجيزة عصام صاصا وشقيقه شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا الجيزة

مواد متعلقة

24 ديسمبر.. محاكمة 15 متهما فى واقعة طفل بالمنيب

غدا، محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

وقائع فشنك استفزت مشاعر المصريين ونفتها الأجهزة الأمنية.. أبرزها سائق مطروح صاحب واقعة العثور على 8 ملايين جنيه.. وسيدة تحقن الفتيات بإبر مخدرة في المقطم

التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف هوية جثة مجهولة في 15 مايو

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق غرفة تابعة للسكك الحديدية بإمبابة

حبس عاطلين لسرقتهما شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية بالتبين

أخبار الحوادث اليوم: تطور جديد بشأن اتهام هالة صدقي بالنصب.. الداخلية تسلم مواطن من ذوي الهمم بطاقة الرقم القومي بمنزله.. حقيقة خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة

إخماد حريق بغرفة حراسة تابعة للسكك الحديدية أسفل كوبري إمبابة
ads

الأكثر قراءة

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025

تأكيدًا لـ فيتو، الأهلي يعلن حضور الخطيب المران الصباحي اليوم بمدينة نصر (صور)

بعد تعرضه لوعكة صحية، صلاح عبدالله يصدم جمهوره بنشر وصيته

أزمة بين جروس والجهاز الطبى بالزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر

أخبار مصر: ضربة جديدة لسد النهضة، الأمريكان وجها لوجه مع الجولاني، عواصف رعدية تضرب مصر، سر رفض ناهد السباعي تقبيل حورية فرغلي

تعرف على أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

طريقة جديدة للنصب، ضبط كهربائى تلاعب فى عدادات الكهرباء بمدينة نصر

منوعات

المزيد

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

قراصنة صوماليون يعلنون قيمة الفدية مقابل الإفراج عن طاقم سفينة صينية

يحمله نصف البالغين ويشبه نزلات البرد، فيروس شائع يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط وخطوات التقديم لمشرفي رحلة حج الجمعيات الأهلية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

ما حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية