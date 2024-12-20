الجمعة 20 ديسمبر 2024
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حوادث

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

مشاجرة
مشاجرة

نشبت مشاجرة بين لاعب كرة ماء بالنادي الأهلي مع شخصين، بسبب خلاف على أولوية المرور بمنطقة العجوزة.

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تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين بأحد شوارع القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وكشف الفحص، نشوب مشاجرة بين لاعب بالنادي الأهلي لكرة الماء مع رجلي أعمال بسبب خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في قيام أحد رجلي الأعمال بإشهار سلاحه "طبنجة مرخصة" في وجه اللاعب. 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم.

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أجهزة الأمن تفريغ كاميرات المراقبة النادي الأهلي قسم شرطة العجوزة مشاجرة بين طرفين منطقة العجوزة

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