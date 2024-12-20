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حوادث

ضبط تاجر سلاح غسل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر فى المنوفية

ضبط تاجر سلاح غسل
ضبط تاجر سلاح غسل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر سلاح، لقيامه بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

 غسل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخائر فى المنوفية 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).
 

 

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وقدرت أعمال الغسل بـ 29 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الاتجار بالأسلحة النارية الأسلحة النارية والذخائر الذخائر غير المرخصة غسل الأموال المتحصلة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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