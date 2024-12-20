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حوادث

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)

ضبط كميات كبيرة من
ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة

استهدف  قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

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ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه 
 

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

 وتمكنت قوات الأمن من  ضبط عناصر تلك البؤر، ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" -  20 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مكافحة المخدرات بؤر إجرامية لتجارة المخدرات قطاع الأمن العام قطاع الأمن الوطني مديرية أمن اسيوط

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