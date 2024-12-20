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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمدينة نصر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق النصر بميدان الشهيد هشام بركات باتجاه مدينة نصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي أفاد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في ميدان الشهيد هشام بركات على طريق النصر بالاتجاه القادم من نادي السكة باتجاه مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ وجرى رفع حطام الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج وتسيير الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة الحركة المرورية

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