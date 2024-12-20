إصابة 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

أصيب 7 أشخاص في انهيار شرفة عقار بمحافظة الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بمديرية أمن الاسكندرية، بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.

وانتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي المنتزه ثانٍ رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة انهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

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