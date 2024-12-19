أخبار مصر: قصة حقن الفتيات بمخدر في المقطم، أمطار رعدية وسيول بمصر، مصير رغيف الخبز بعد الدعم النقدي، قفزة للذهب والدولار

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة

تستضيف القاهرة اليوم الخميس قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

الأمن يكشف قصة فيديو سيدة تقوم بحقن الفتيات باستخدام مخدر في المقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات والزعم بحيازتها حقنًا مخدرة لإصابة الفتيات بالمقطم بالقاهرة.

شملت المواني والبنية التحتية للطاقة، 15 غارة إسرائيلية على صنعاء والحديدة باليمن (فيديو)

استهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، اليوم الخميس، بـ15 غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يعصف بالبلاد اليوم وأمطار رعدية وسيول تضرب نصف محافظات مصر

قبل بدء الشتاء بأيام قليلة، حالة من التقلبات الجوية السريعة تتعرض لها البلاد وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

أسد الصالحين، وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر

توفي فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ"أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد تعرضه إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

مليون إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ وتضرر مبنى لسقوط صاروخ في تل أبيب (فيديو)

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب، وسماع دوي صفارات الإنذار بتل أبيب.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزي وغيرها.

شعبة المخابز تكشف مصير رغيف الخبز المدعم بعد التحول إلى الدعم النقدي

قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكثر من 63 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، والحكومة الآن تتجه إلى التحول إلى الدعم النقدي، وهو حصول المواطن على مبلغ مالى لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.

فكرة عظيمة، ترامب يقترح مجددًا جعل كندا الولاية الأمريكية "رقم 51"

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددًا أن تكون كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، مشيرًا إلى أن هذا الاحتمال "فكرة عظيمة".

لم يشهدها منذ شهر، زلزال في سعر الذهب بعد ساعات من خفض الفائدة الأمريكية

هبط الذهب أكثر من اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل

أسعار الخضار اليوم الخميس، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور)

قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق سعد المحمدي، إن إجراءات إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إلى العراق إلى وطنهم، بدأت طوعًا.

لم يشهده منذ عامين، الدولار يفاجئ العالم بسعر قياسي بعد تصريحات بخفض الفائدة في 2025

اقترب الدولار من أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، في حين انزلق الين إلى أدنى مستوى في شهر قبل قرار بنك اليابان في وقت لاحق اليوم.

الزمالك يستضيف سيراميكا كليوباترا اليوم في الظهور الأول لـ جروس

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جريمة مزدوجة، فتاة تنجو من اعتداء والدها ليكتب نهايتها شقيقها بعد خروجها من المستشفى بالمنيا

توفيت فتاة في السادسة عشرة من عمرها متأثرة بإصاباتها جراء اعتداء شقيقها عليها بسلاح أبيض في أحد مراكز محافظة المنيا.

بعد فوز فريق Mandalab بلقب ArabsGotTalent، تعرف على قيمة الجائزة (فيديو)

فاز فريق Mandalab المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، بلقب الموسم السابع من ArabsGotTalent، في مفاجأة غير متوقعة وذلك بعد الأداء المبهر الذي قدمه على مدار حلقات البرنامج.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض مغر بقشر البياض والبوري وارتفاع المرجان

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر قبل وفاته، وهذا ما فعله شيخ الأزهر معه

خيم الحزن الشديد على الأقصر خاصة والصعيد عامة بعد سماع نبأ وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية عن عمر ناهز 78 عامًا بعد تعرضه إلى أزمة صحية، ونقل إلى العناية المركزة التي مكث بداخلها 10 أيام بمستشفى الكرنك بالأقصر.

كان بيتعامل مع محترمين، ماذا يقصد عمرو مصطفى بتصريحه المبكي في حفل تكريم اسم محمد رحيم (صور)

أثار المطرب والملحن عمرو مصطفى الجدل بعد حضوره حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية وسط عدد كبير من نجوم الفن.

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

قال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين وسط العراق، مساء الأربعاء: إن أشقاء قاموا بسرقة والدتهم تحت تهديد السلاح في سامراء.

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