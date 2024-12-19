كان بيتعامل مع محترمين، ماذا يقصد عمرو مصطفى بتصريحه المبكي في حفل تكريم اسم محمد رحيم (صور)

أثار المطرب والملحن عمرو مصطفى الجدل بعد حضوره حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية وسط عدد كبير من نجوم الفن.

عمرو مصطفى في حفل تكريم اسم محمد رحيم

وتحدث عمرو مصطفى وهو يبكي عن محمد رحيم وقال: "طلعنا سوا وكان أذكى مني لأنه كان بيتعامل مع فنانين محترمين".

وأثار تصريح عمرو مصطفى الجدل بشكل كبير، حيث ظن البعض من الجمهور بأنه يلمح بهذه التصريحات عن الهضبة عمرو دياب، خاصة بعد أزمة الثنائي الشهيرة التي استمرت سنوات، قبل أن تصالح الثنائي في حفل اليالي المصرية السعودية والتي أقيمت في وقت سابق.

ومن ناحية أخرى كان قد فاجأ النجم تامر حسني الحضور، خلال حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم بغنائه مع ابنته "ماس" أغنية لم تطرح حتى الآن.

ودخلت ماس في نوبة بكاء عقب انتهائها من الغناء مع تامر حسني وقالت:" انت حققت لي حلمي بعد بابا شكرا يا تامر".

وافتتح حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم الفنان محمد ثروت والذي تألق بأغنية يا مستعجل فراقي وسط تفاعل كبير.

وشارك في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم، كل من الفنان تامر حسني ومحمد محيي ولطيفة وشذى ولطيفة ومحمد ثروت ومي فاروق وهيثم شاكر بالإضافة إلي إيهاب توفيق وسوما.

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