آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر قبل وفاته، وهذا ما فعله شيخ الأزهر معه

خيم الحزن الشديد على الأقصر خاصة والصعيد عامة بعد سماع نبأ وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية عن عمر ناهز 78 عامًا بعد تعرضه إلى أزمة صحية، ونقل إلى العناية المركزة التي مكث بداخلها 10 أيام بمستشفى الكرنك بالأقصر.

وفاة الشيخ محمد الجيلاني في الأقصر

وكان آخر ظهور للشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر القابعة بمركز الطود جنوبي المحافظة، في الـ17 نوفمبر الماضي من العام الجاري 2024، عندما ذهب ساحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر لتقديم واجب العزاء الحاجة سميحة الطيب الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الظهور الأخير للشيخ محمد الجيلاني بالأقصر قبل وفاته

وظهر «أسد الصالحين» الشيخ محمد الجيلاني من داخل سيارته وكانت تبدو عليه علامات الإرهاق الشديد والتعب، كما حرص شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على عدم نزوله من السيارة وتقدم عليه لتلقي واجب العزاء، في مشهد يوضح تواضع وأدب العلماء.

موعد ومكان جنازة الشيخ محمد الجيلاني في الأقصر

وحددت أسرة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر موعد مراسم وتشييع جنازته، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، من داخل الساحة الجيلانية.

الساحة الجيلانية في الأقصر

يذكر أن الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلانى، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبي «صلى الله عليه وسلم»، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية، والشيخ الجيلانى لم يقم ببناء الساحة، لكن من بناها ابنه الشيخ أحمد فى عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، وشيدت الساحة عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوي على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، و2 من «البرندات» كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

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