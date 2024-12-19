قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

قال مصدر أمني في محافظة صلاح الدين وسط العراق، مساء الأربعاء، إن أشقاء قاموا بسرقة والدتهم تحت تهديد السلاح في سامراء.



وفي التفاصيل، أضاف المصدر الأمني بأن "مجهولين اقتحموا منزلًا في حي السكك وسط سامراء وقاموا بتقييد امرأة كبيرة في السن وتوجيه سلاح ناري على رأسها وسرقة مبلغ مالي ومجوهرات ذهبية".

وصرح بأنه وبعد التحقيقات والجهود الأمنية من قسم الإجرام، تبين أن من قام بعملية السرقة أبناؤها.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض عليهم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.