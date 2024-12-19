الأرصاد تحذر: منخفض جوي يعصف بالبلاد اليوم وأمطار رعدية وسيول تضرب نصف محافظات مصر

قبل بدء الشتاء بأيام قليلة، حالة من التقلبات الجوية السريعة تتعرض لها البلاد وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد مطروح أمطار غزيرة إلى رعدية يصاحبها حبات البرد وقد تتشكل السيول على بعض المناطق فى المحافظة وتنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية.



خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية اليوم الخميس

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية اليوم الخميس،فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا قد يصاحبها سقوط لحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مساء على مناطق من" الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ"

كما تسقط أمطار خفيفة ليلا على "المنوفية، الغربية، الشرقية،الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية،السويس، القاهرة، الجيزة، القليوبية" على فترات متقطعة.



تحذير من الشبورة المائية الكثيفة

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس ، حيث يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والسواحل الشمالية ومعتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ،بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحري، معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1:1.75 متر.



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 14 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 12 والعظمى 20

بنها: الصغرى 13 والعظمى 20

الإسكندرية: الصغرى 12 والعظمى 20

العلمين الجديدة: الصغرى 13 والعظمى 19

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 17

سيوة: الصغرى 09 والعظمى 19

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22

السويس: الصغرى 10 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 10 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21

المنيا: الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 24



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع العواصف الرعدية كالابتعاد عن أعمدة الإنارة وتجنب الوقوف بجانب الأشجار العالية واللوحات الاعلانية والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية ويفضل التواجد داخل المبانى السكنية والقيادة بحذر وإضاءة الكشافات وترك مسافات بين كل سيارة والأخرى.

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