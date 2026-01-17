السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الرمل في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

أسعار الرمل، شهدت أسعار الرمل حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» أسعار الرمل بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الرمل حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• الرمل الناعم: سجل سعر المتر حوالي 120 جنيهًا.
• الرمل الخشن: بلغ نحو 135 جنيهًا للمتر.
• الرمل أحمر: بلغ نحو 136.5 جنيه للمتر.
• رمل المخلوط: وصل إلى 179 جنيهًا للمتر.

 

أنواع الرمل المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الرمل المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الرمل الناعم:

يُستخدم في أعمال البياض والتشطيبات، ويتميز بنعومة حبيباته.

الرمل الخشن:

يدخل في أعمال الخرسانة وصب الأساسات، ويتميز بقدرته على تحمل الأحمال.
الرمل المغسول:

يُستخدم في الأعمال التي تتطلب جودة أعلى، حيث يتم غسله لإزالة الشوائب والأملاح.
رمل الردم:
يُستخدم في أعمال الردم وتسوية الأراضي قبل البناء.

العوامل المؤثرة على أسعار الرمل

تتأثر أسعار الرمل بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• تكلفة النقل والوقود
• أماكن الاستخراج والمحاجر

• حجم الطلب من شركات المقاولات
• القرب أو البعد عن مناطق العمران
• حجم المعروض في السوق المحلية

الرمل ودوره في الاقتصاد

يساهم قطاع استخراج وتوريد الرمل في دعم قطاع البناء والتشييد، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.

