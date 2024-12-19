أسد الصالحين، وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر

توفي فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر، والملقب بـ"أسد الصالحين"، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد تعرضه إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الكرنك الدولي.

وفاة الشيخ محمد أحمد الجيلاني في الأقصر

وأكد مصدر طبي بمستشفى الكرنك بالأقصر بوسط مدينة الأقصر أن الشيخ محمد أحمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية بالأقصر مكث في العناية المركزة 10 أيام، تعرض إلى أزمة صحية شديدة، ومن المقرر أن يتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر.

الساحة الجيلانية في الأقصر

الساحة الجيلانية تقع فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلاني، الذي يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبي "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية.

الساحة الجيلانية تؤدي دورها في مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، وبُنيت في عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالي، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالي شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من "البرندات" كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

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