السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

هلال شهر شعبان
هلال شهر شعبان
18 حجم الخط

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان غدًا الأحد الموافق ٢٩ من شهر رجب ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ظروف رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا

وفي سياق متصل أعلن الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من رجب 1447 هـ الموافق 18 يناير (يوم الرؤية).

رؤية هلال شعبان 1447 هجريا


ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب  القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة  بـ 19 دقيقة، وفى القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19:24) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية  بمدد تتراوح بين (8:31 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الاثنين 19 يناير هو المتمم لشهر رجب 1447 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447 هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 20 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شهر شعبان المعهد القومى للبحوث الفلكية هلال شهر شعبان هلال شعبان دار الإفتاء رؤية هلال شهر شعبان رؤية هلال شعبان غرة شهر شعبان

مواد متعلقة

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

مع اقتراب أيامه، معنى شعبان ولماذا سمي بهذا الاسم؟

البحوث الفلكية: 20 يناير غرة شهر شعبان

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب
ads

الأكثر قراءة

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم السبت بالأسواق

ناموا كويس وتناولوا فطار خفيف واكتبوا بخط واضح، نصائح تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية