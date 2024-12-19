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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تهاوي الجزر والبصل الأحمر وجنون الليمون والفلفل

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم الخميس، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «فيتو» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 16 جنيهًا.

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.
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اسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 19 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 21 إلى 27 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.
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اسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات  إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الخميس

وعن سعر الليمون اليوم الخميس في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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