السبت 17 يناير 2026
اقتصاد

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الجبس
أسعار الجبس، شهدت أسعار الجبس حالة من الاستقرار النسبي حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية والمصانع، صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» أسعار الجبس بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الجبس، فيتو 
أسعار الجبس حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• جبس العامرية: يتراوح سعر الطن بين 1,400 جنيه و1,450 جنيه.

• جبس سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,500 جنيه و1,550 جنيه.

• جبس الدولية: وصل سعر الطن إلى  1,500 جنيه .

• جبس مصر سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,450 جنيه و1,500 جنيه.

• جبس زهرة سيناء: وصل سعر الطن إلى 1,500 جنيه.

الجبس وأهميته في السوق

يُعد الجبس من المواد الأساسية المستخدمة في أعمال التشطيبات والبناء، حيث يدخل في تنفيذ الأسقف المعلقة، وأعمال البياض، والديكورات الداخلية، ما يجعل تحركات أسعاره مؤثرة على تكلفة التشطيب النهائية للوحدات السكنية.

أنواع الجبس المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الجبس المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الجبس العادي:

يُستخدم في أعمال البياض التقليدية، ويتميز بسهولة استخدامه وسرعة جفافه.

الجبس الأبيض:

يُستخدم في أعمال الديكور والتشطيبات النهائية، ويتميز بنعومة قوامه ولونه الأبيض الناصع.

جبس بورد:

يُستخدم في تنفيذ الأسقف المعلقة والقواطع الداخلية، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

العوامل المؤثرة على أسعار الجبس

تتأثر أسعار الجبس بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
• تكلفة الطاقة والنقل
• أسعار الخامات
• حجم الطلب في سوق التشطيبات
• تكلفة التصنيع
• حجم المعروض من المصانع المحلية

الجبس ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الجبس دورًا مهمًا في دعم قطاع مواد البناء والتشطيبات، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

الجريدة الرسمية