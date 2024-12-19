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حوادث

الأمن يكشف قصة فيديو سيدة تقوم بحقن الفتيات باستخدام مخدر في المقطم

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات والزعم بحيازتها حقنًا مخدرة لإصابة الفتيات بالمقطم بالقاهرة.


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين بزعم قيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) في انتظارها لتمكينها من الفرار وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

 

الأمن يكشف حقيقة فيديو إمساك أهالي المقطم سيدة تقوم بحقن الفتيات باستخدام مخدر 

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضي تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة  بدائرة القسم) بتضررها من  (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو "مضطربة نفسيًّا") لتشككها فى قيامها بشكها باستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه وبالعرض على النيابة قررت  إخلاء سبيلها.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

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