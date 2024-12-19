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خارج الحدود

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور)

جنود سوريون، فيتو
جنود سوريون، فيتو

قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق سعد المحمدي، إن إجراءات إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إلى العراق إلى وطنهم، بدأت طوعًا.


وأفاد في تصريح لشبكة "رووداو"، يوم الأربعاء، بأن الجنود وقعوا على تعهد بأن عودتهم طوعية وبعيدة عن الضغوط.

ولجأ عدد من الجنود السوريين إلى العراق مع سقوط نظام بشار الأسد، وتم إيواؤهم في مخيم على حدود محافظة الأنبار.

وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن إجراءات إعادة الجنود السوريين تتم عبر منفذ القائم الحدودي.  

وذكر المحمدي أن عدد هؤلاء الجنود يبلغ 2490 شخصًا، مشددًا على حريتهم في الاختيار بين العودة أو البقاء في العراق.

ونوه بأن العائدين سيوقعون على تعهد يؤكدون بموجبه أنهم يعودون بإرادتهم الحرة عبر منفذ القائم الحدودي، وأنهم لم يتعرضوا لأي ضغط.  

ونظم عدد من هؤلاء الجنود تظاهرة في المخيم يوم الثلاثاء مطالبين بالعودة إلى سوريا.

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رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق سعد المحمدي الجنود السوريين العراق سقوط نظام بشار الأسد محافظة الأنبار منفذ القائم الحدودي
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