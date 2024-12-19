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اقتصاد

لم يشهده منذ عامين، الدولار يفاجئ العالم بسعر قياسي بعد تصريحات بخفض الفائدة في 2025

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

اقترب الدولار من أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة العام المقبل، في حين انزلق الين إلى أدنى مستوى في شهر قبل قرار بنك اليابان في وقت لاحق اليوم.

ودفعت النزعة المتشددة من رئيس البنك جيروم باول وفريقه المتعاملين إلى التراجع بشدة عن توقعات تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل، وهو ما أثار بدوره موجة صعود واسعة النطاق للدولار، مما دفع عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم.

وقال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي لدى مونيكس أوروبا «نعتقد أن القرار يمثل بداية توقف طويل من جانب لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (بالمركزي الأمريكي)، حتى وإن كان من السابق لأوانه بعض الشيء أن نقول ذلك صراحة».

وأضاف «نتوقع الآن أن تظل  أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، على الأقل حتى النصف الأول من عام 2025. وإذا كان هذا صحيحا، فإن التعديل الصعودي في توقعات السوق من شأنه أن يدعم صعود الدولار خلال الأشهر المقبلة».

وانخفض الفرنك السويسري إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.90215 مقابل الدولار، في حين هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات إلى 1.44655 مقابل الدولار.

وعلى النقيض من ذلك، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 108.15، بالقرب من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله أمس ببلوغه 108.27.

 

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