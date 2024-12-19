جريمة مزدوجة، فتاة تنجو من اعتداء والدها ليكتب نهايتها شقيقها بعد خروجها من المستشفى بالمنيا

توفيت فتاة في السادسة عشرة من عمرها متأثرة بإصاباتها جراء اعتداء شقيقها عليها بسلاح أبيض في أحد مراكز محافظة المنيا.

شاب يقتل شقيقته في المنيا بسبب خلافات أسرية

جاء ذلك بعد فترة قصيرة من خروجها من المستشفى، حيث كانت قد تعرضت لاعتداء من قبل والدها بسبب خلافات أسرية في المنيا.

شاب يقتل شقيقته في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغًا يفيد بأن شابًّا قام بقتل شقيقته باستخدام أداة حادة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الفتاة "ر.م" وقد فارقت الحياة نتيجة تعرضها لعدة طعنات على يد شقيقها.

أصيبت قبل أيام بعدة طعنات

تم نقل جثمان الفتاة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن الفتاة كانت قد أصيبت قبل أيام بعدة طعنات من والدها وتم نقلها إلى مستشفى المنيا لتلقي العلاج، قبل أن تتوفى على يد شقيقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.