بعد فوز فريق Mandalab بلقب ArabsGotTalent، تعرف على قيمة الجائزة (فيديو)

فاز فريق Mandalab المكون من دول المغرب وفرنسا والجزائر، بلقب الموسم السابع من ArabsGotTalent، في مفاجأة غير متوقعة وذلك بعد الأداء المبهر الذي قدمه على مدار حلقات البرنامج.

جائزة ArabsGotTalent في الموسم السابع

وحصل فريق Mandalab المغربي الفرنسي الجزائري، عقب تحقيق لقب الموسم السابع من ArabsGotTalent، على جائزة مالية قيمتها 250 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

https://x.com/i/status/1869499189341675756

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.