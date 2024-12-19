مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات القوية في مختلف الدوريات والمسابقات، أبرزها الدوري المصري وكأس الرابطة الإنجليزي وغيرها.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
طلائع الجيش × بتروجت - 5 مساء | أون تايم سبورت 1
حرس الحدود × المصري - 5 مساء | أون تايم سبورت 2
الزمالك × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء | أون تايم سبورت 1
مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزي
توتنهام × مانشستر يونايتد - 10 مساء | بي ان سبورت 1
مباريات اليوم في كأس إيطاليا
إنتر ميلان × أودينيزي - 10 مساء | ssc sports
مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
ناسيونال ماديرا × بنفيكا - 7 مساء
مباريات اليوم في الدوري المغربي
نهضة بركان × النادي المكناسي - 5 مساء - Arryadia
الجيش الملكي × الوداد البيضاوي - 7 مساء- Arryadia
الرجاء البيضاوي × الاتحاد التوركي - 9 مساء- Arryadia
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