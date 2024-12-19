مليون إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ وتضرر مبنى لسقوط صاروخ في تل أبيب (فيديو)

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من مليون شخص هرعوا إلى الملاجئ عقب سقوط صاروخ شرق تل أبيب، وسماع دوي صفارات الإنذار بتل أبيب.

انتشار سيارات الإسعاف

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن، كما أن سيارات الإسعاف تنتشر في تل أبيب.

وتحدثت عن إصابات مادية ببعض العجلات والسيارات في تل أبيب، وأيضًا تضررت إحدى المدارس بالمدينة.

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