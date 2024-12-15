أخبار الحوادث اليوم، تطور جديد فى قضية رشوة مصلحة الجمارك، العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم، رجل يلقي طليقته من الطابق الرابع في زفتي
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه بالإسكندرية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسل 135 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
تمكنت أجهزة الأمن ، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.
ضبط 4 شركات سياحية ومكتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" والتى أسفرت عن ضبط 4 شركات ومكتب خلال 24 ساعة الأخيرة.
ضبط المتهمين بالسطو على مكتب محاسبة بالهرم وسرقة أوراقه وبيعها بالكيلو
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط خمسة متهمين في واقعة سرقة أوراق مهمة من أحد مكاتب المحاسبة الضريبية بدائرة قسم الهرم، وذلك بعد أن تمكنت كاميرات المراقبة من كشف هويتهم والتمكن من تحديد أماكنهم.
إصابة 4 موظفين ببنك شهير في الدقي بالتسمم
أصيب 4 موظفين ببنك شهير بدائرة قسم شرطة الدقي بحالة تسمم بعدما تناولوا لبنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
ضبط مصنع أقراص وكبسولات مكملات غذائية بدون ترخيص بالمنوفية
تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مصنع مكملات غذائية "بدون ترخيص" بالمنوفية.
في قضية رشوة مصلحة الجمارك، تخفيف عقوبة متهم إلى السجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، بتخفيف عقوبة متهم في قضية رشوة مصلحة الجمارك من السجن 10 سنوات إلى السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.
قوافل متنقلة للأحوال المدنية تستخرج 6284 بطاقة رقم قومى و25922 مصدرًا مميكنًا
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).
الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، فى حل لغز العثور على جثة عامل داخل مسكنه بمنطقة الهرم.
بسبب الخلافات مع والده، رجل يلقي طليقته من الطابق الرابع في زفتي
شهدت منطقة مسجد أو داود بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتي بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا حيث سقطت سيدة في العقد الرابع من عمرها من الطابق الرابع لأحد المباني السكنية ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى زفتي العام في حالة حرجة.
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