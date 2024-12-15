الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، فى حل لغز العثور على جثة عامل داخل مسكنه بمنطقة الهرم.

العثور على جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا بوجود قتل داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ ، وبالفحص تبين العثور علي جثة عامل به آثار طعنات.

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وشاب بينهما علاقة عاطفية، واتفقا على التخلص منه.

والقى رجال المباحث القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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