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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لسيدة ادعت تهديدها بنشر صور مخلة لها

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطعى فيديو لسيدة ادعت تهديدها بنشر صور مخلة لها  بمحافظة الشرقية.

الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو لسيدة

تابعت أجهزة الأمن  تداول مقطعي فيديو بموقع التواصل الاجتماع، ادعت خلالهما إحدى السيدات بقيام بعض الأشخاص بتهديدها والإساءة لسمعتها نتيجة نشرها لتفاصيل بعض القضايا عبر مواقع التواصل.
 

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وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول الزقازيق  بالشرقية بلاغا من الشاكية بتضررها من قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تهديدها بنشر صور مخلة لها والتعدى عليها بالسب.

 

 وبمواجهة المشكو فى حقهم نفوا ما نسب إليهم، واتهموا الشاكية بنشر أخبار كاذبة بمواقع التواصل الإجتماعى من بينها واقعة مشاجرة "تم ضبط طرفيها"، وقيام الشاكية بمناصرة أحد طرفيها، مما دعاهم لنشر مقطعي الفيديو المنوه عنهما، لحثها على عدم النشر فى محاولة للتهدئة والصلح بين الطرفين. 

وبالبحث تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن تهديد الشاكية بإلحاق الأذى بها والإساءة لسمعتها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة اول الزقازيق محافظة الشرقية قسم شرطة ثان الزقازيق

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