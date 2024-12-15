قطاع التدريب ينظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاوني الأمن

قامت الإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن "قطاع التدريب" بتنظيم ندوات تثقيفية تحت عنوان (اليوم العالمى لحقوق الإنسان رؤية مصر من خلال الإستراتيجية الوطنية 2021/2026) بمشاركة طلبة وطالبات المعاهد وعدد من العاملين بالإدارة (ضباط – أفراد – موظفين مدنيين - جنود) حاضر فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد معاونى الأمن.



و تناولت الندوات عددًا من الموضوعات كان أبرزها "ملامح ومحددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 /2026 - دور وزارة الداخلية فى تنفيذها والجهود التى تبذلها الوزارة فى تطوير الخدمات الجماهيرية – المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تنظمها الوزارة – جهود الوزارة فى حماية الفئات الأولى بالرعاية – جهود الوزارة فى بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان".

ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن







يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية ؛ وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة لما لها من أثر بالغ فى تنمية الموارد البشرية والتى تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمنى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.

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