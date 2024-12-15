الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

نظر طعن حزب العمل الاشتراكي غدا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الاثنين  الطعن المقام من أشرف عبد الله محمد محمد (بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي) والتى يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازعا على رئاسته على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار اشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي.

واختصمت الطعن الذى حمل  رقم: ٦٩/٩٤٩٧١ رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته.

حزب العمل الاشتراكي متنازع على رئاسته 

وذكرت الدعوى أن الحزب العمل الاشتراكي من ضمن الأحزاب المتنازع عليها.

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مجلس الدولة حزب العمل القضاء الإدارى لجنة شؤون الأحزاب شئون الاحزاب

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