تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط المتهمين بارتكاب واقعة سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي بمنطقة فيصل التابع لدائرة قسم شرطة الهرم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم تلقى بلاغا من مديرية الشئون المالية بمكتب حكومى بمنطقة فيصل بإختفاء 15 جوالا بها عدد كبير من الملفات من داخل المكتب.

سرقة ملفات هامة من مكتب حكومى

وبالإنتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وقام رجال البحث الجنائى بفحص الكاميرات وبسؤال عددد من العاملين والشهود لبيان مرتكبى الواقعة.

وتوصلت تحريات البحث عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتبين قيام شخصين بسرقة الأجولة وقيام 3 آخرين بانتظارهما بالخارج.

وضمت قائمة المتهمين عاطلين و٣ من بائعي الخردة، وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة هو بيعها بالكيلو واستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الورقية، وتم بإرشادهم ضبط كمية من الملفات المسروقة.

وأضافت تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان القائمين على المكتب اعدوا تلك الملفات لارسالها الى الادارة المركزية بسبب انتهاء من الاعمال فيها فتم تعبئتها في اجولة ووضعها على السلم خارج مكتب الحكومى لحين نقلها إلى الإدارة المركزية.

وكشفت التحقيقات عن قيام شابين من جامعي المخلفات والخردة والكرتون بسرقة الاجولة لبيعها كاوراق هالكة بالكيلو وقاما ببيع الكيلو منها بـ ٨ جنيه لاثنين صاحبي مخزن كرتون في الهرم.

والقت أجهزة الأمن باشراف اللواء محمد الشرقاوي مديرالمباحث، القبض على المتهمين وأرشدا عن مخزن الكرتون الذي باعا الورق لمالكيه فتم إعادة الملفات وضبط مالكي المخزن، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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