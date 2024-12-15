الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط المتهمين بالسطو على مكتب محاسبة بالهرم وسرقة أوراقه وبيعها بالكيلو

ضبط المتهمين بالسطو
ضبط المتهمين بالسطو على مكتب محاسبة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة من ضبط خمسة متهمين في واقعة سرقة أوراق مهمة من أحد مكاتب المحاسبة الضريبية بدائرة قسم الهرم، وذلك بعد أن تمكنت كاميرات المراقبة من كشف هويتهم والتمكن من تحديد أماكنهم.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات التي تتضمن أوراقًا ضريبية حساسة تخص شركات وأفراد.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم الهرم بلاغًا من صاحب أحد المكاتب المحاسبة يفيد بسرقة أوراق هامة تحتوي على بيانات ضريبية حساسة تخص العديد من الشركات والأفراد. 

وأوضح صاحب المكتب في بلاغه أنه اكتشف الحادث في اليوم التالي للعمل، حيث لاحظ اختفاء بعض الأوراق من داخل المكتب بعد أن كان قد أغلقه مساءً عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.

تسلل المتهمين بعد انتهاء العمل

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تسللوا إلى المكتب في الساعات المتأخرة من الليل بعد أن تم إغلاقه من قبل الموظفين. 

وكشفت كاميرات المراقبة المحيطة بالمكتب أن المتهمين دخلوا المكان في وقت متأخر واستغلوا غياب الموظفين لسرقة الأجولة التي تحتوي على الأوراق الضريبية المهمة.

بيع المسروقات لتجار خردة

وفي إطار التحقيقات، اعترف المتهمون بأنهم قاموا بسرقة الأجولة التي تحتوي على الأوراق الضريبية وبيعها بـ"الكيلو" لتجار خردة. 

وأوضح المتهمون أنهم علموا أن هذه الأوراق يمكن أن تستخدم في مصانع إعادة تدوير الورق، مما جعلهم يسرعون في بيعها للحصول على المال.

وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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كاميرات المراقبة قسم الهرم بمديرية امن الجيزة

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