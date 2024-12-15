عاملة في دعوى طلاق: "مرضي أظهر معدنه الحقيقي واستدنت علشان أأكل أولاده وفي الآخر طردني من البيت"

رفعت عاملة بإحدى شركات السياحة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، كاشفة أسباب رفع الدعوى.

وقالت: “بعد زواج دام 10 سنوات عرفت معدن زوجها الأصلي، والذي ظهر عندما أصيبت بمرض ورفض رعايتي وتحمل مصاريف علاجي، فضلا عن تركه منزل الزوجية لأواجه مصيري أنا وأولادي دون أي نفقات”.

وأضافت: “اضطررت لبيع عفش البيت ومصوغاتي وأستدين مبالغ مالية حتى أسدد مصروفات علاجي وأنفق على أولادي”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “فوجئت بعد غيابه عن المنزل لمدة 8 أشهر عائدا، فواجهته بالأضرار التي لحقت بي وبأولادنا بعد تركنا بدون نفقات، وطلبت منه سدد الديون التي استدانتها لتوفير متطلبات أبنائنا من أكل وشرب ومصاريف المسكن، فضلا عن بيع مصوغاتي الذهبية لتوفير مصاريف علاجي قام بطردي من المنزل وأخذ يساومني على التنازل عن حقوقي الشرعية مقابل ترك أولادي الصغار يعيشون معي”.

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