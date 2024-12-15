الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاملة في دعوى طلاق: "مرضي أظهر معدنه الحقيقي واستدنت علشان أأكل أولاده وفي الآخر طردني من البيت"

دعوى طلاق للضرر من
دعوى طلاق للضرر من زوجة ضد زوجها في الجيزة،فيتو

رفعت عاملة بإحدى شركات السياحة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة في جنوب الجيزة، كاشفة أسباب رفع الدعوى.

وقالت: “بعد زواج دام 10 سنوات عرفت معدن زوجها الأصلي، والذي ظهر عندما أصيبت بمرض ورفض رعايتي وتحمل مصاريف علاجي، فضلا عن تركه منزل الزوجية لأواجه مصيري أنا وأولادي دون أي نفقات”.

وأضافت:  “اضطررت لبيع عفش البيت ومصوغاتي وأستدين مبالغ مالية حتى أسدد مصروفات علاجي وأنفق على أولادي”. 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “فوجئت بعد غيابه عن المنزل لمدة 8 أشهر عائدا، فواجهته بالأضرار التي لحقت بي وبأولادنا بعد تركنا بدون نفقات، وطلبت منه سدد الديون التي استدانتها لتوفير متطلبات أبنائنا من أكل وشرب ومصاريف المسكن، فضلا عن بيع مصوغاتي الذهبية لتوفير مصاريف علاجي قام بطردي من المنزل وأخذ يساومني على التنازل عن حقوقي الشرعية مقابل ترك أولادي الصغار يعيشون معي”.

كراهية وطلاق وأمراض، العثور على أعمال سحر وطلاسم بمقابر عين شمس

موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركات السياحة بمحكمة الأسرة مصوغاتها الذهبية

مواد متعلقة

كراهية وطلاق وأمراض، العثور على أعمال سحر وطلاسم بمقابر عين شمس

موعد نظر دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين

ضبط 513 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 1593 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

تأجيل محاكمة متهم في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا" إلى جلسة السبت المقبل

محاكمة طالب متهم بقتل صاحب محل موبايلات بكفر الشيخ

تحريات المباحث حول مصرع عامل أثناء إصلاح عطل مصعد بالشيخ زايد

ضبط 12 شركة وهمية للحج والعمرة بتهمة النصب على المواطنين

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفدرالية والقناة الناقلة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

فقد الوعى نهائيًا.. تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ومنع الزيارة عنه

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية