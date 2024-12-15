إصابة 4 موظفين ببنك شهير في الدقي بالتسمم

أصيب 4 موظفين ببنك شهير بدائرة قسم شرطة الدقي بحالة تسمم بعدما تناولوا لبنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بالبنك فور تلقي مدير أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة موظفين ببنك شهير بحالة تسمم، وبالانتقال والفحص تبين أن الموظفين المصابين مروا بحالة قيء عقب تناولهم لبنا في علبة حافظة.

خبراء المعمل الجنائي يعاينون علبة اللبن

وجار معاينة علبة اللبن، وفحصها من قبل فريق من خبراء المعمل الجنائي، الذين انتقلوا لمكان الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة والتحفظ على عينة من اللبن لإحالته الطب الشرعي لتحليله، وجاري جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالبنك، ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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