بسبب الخلافات مع والده، رجل يلقي طليقته من الطابق الرابع في زفتي

شهدت منطقة مسجد أو داود بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتي بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا حيث سقطت سيدة في العقد الرابع من عمرها من الطابق الرابع لأحد المباني السكنية ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى زفتي العام في حالة حرجة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من مستشفي زفتي العام بوصول سيدة مصابة بإصابات متعددة نتيجة سقوطها من أحد العمارات السكنية.

وعلي الفور انتقلت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية وتشير التفاصيل الأولية إلى أن السيدة، وهي مطلقة كانت قد عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن كان طليقها "أ.ع.خ" (40 عامًا) يقضي فترة عقوبة داخل السجن بتهمة المخدرات أثناء إقامتها في الشقة نشبت مشادات بينها وبين والد طليقها وعقب خروج الابن من السجن في الأسبوع الماضي اشتعلت الخلافات مجددًا بينهما.

وفي يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين السيدة وطليقها حيث قام الأخير بالاعتداء عليها بالضرب مما دفع سكان الشارع إلى التدخل لمساعدتها لكن الرجل رفض المساعدة وأصر على أن الطلاق تم رغمًا عنه ليقوم بعدها بدفع السيدة من بلكونة الشقة ما أسفر عن سقوطها من الطابق الرابع.

على الفور استدعى الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة بـ الغربية حيث هرعت الفرق الطبية إلى موقع الحادث وأفاد شهود العيان بأن السيدة كانت تعاني من إصابات شديدة نتيجة سقوطها، فيما أشار رجال الإسعاف إلى أنها كانت في حالة صحية حرجة.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

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