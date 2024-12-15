الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب الخلافات مع والده، رجل يلقي طليقته من الطابق الرابع في زفتي

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة مسجد أو داود بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتي بـ محافظة الغربية حادثًا مأساويًا حيث سقطت سيدة في العقد الرابع من عمرها من الطابق الرابع لأحد المباني السكنية ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى زفتي العام في حالة حرجة.

وكيل أوقاف الغربية يتابع لجان التصفية الأولية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من مستشفي زفتي العام بوصول سيدة مصابة بإصابات متعددة نتيجة سقوطها من أحد العمارات السكنية.

وعلي الفور انتقلت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية وتشير التفاصيل الأولية إلى أن السيدة، وهي مطلقة كانت قد عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن كان طليقها "أ.ع.خ" (40 عامًا) يقضي فترة عقوبة داخل السجن بتهمة المخدرات أثناء إقامتها في الشقة نشبت مشادات بينها وبين والد طليقها وعقب خروج الابن من السجن في الأسبوع الماضي اشتعلت الخلافات مجددًا بينهما.

وفي يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين السيدة وطليقها حيث قام الأخير بالاعتداء عليها بالضرب مما دفع سكان الشارع إلى التدخل لمساعدتها لكن الرجل رفض المساعدة وأصر على أن الطلاق تم رغمًا عنه ليقوم بعدها بدفع السيدة من بلكونة الشقة ما أسفر عن سقوطها من الطابق الرابع.

على الفور استدعى الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة بـ الغربية حيث هرعت الفرق الطبية إلى موقع الحادث وأفاد شهود العيان بأن السيدة كانت تعاني من إصابات شديدة نتيجة سقوطها، فيما أشار رجال الإسعاف إلى أنها كانت في حالة صحية حرجة.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المتهم واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وكيل أوقاف الغربية يتابع لجان التصفية الأولية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

وفاة أحد المصابين في حادث اشتعال النيران بتروسيكل فى طنطا

مصرع شخص وإنقاذ زوجته في سقوط سيارته بترعة القاصد في طنطا

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية (صور)

كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال

من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر)

منوعات

المزيد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية