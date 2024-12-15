الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء على سيارته بالزاوية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وضع ملصق خادش للحياء على سيارته بالزاوية 

وتابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفى للسيارة قيادته، حال سيره بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية خادش للحياء وزارة الداخلية

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