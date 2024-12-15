ضبط مصنع أقراص وكبسولات مكملات غذائية بدون ترخيص بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط مصنع مكملات غذائية "بدون ترخيص" بالمنوفية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص "مدير وشريك بمصنع" كائن بدائرة مركز شرطة السادات) بإنتاج وتصنيع أقراص وكبسولات المكملات الغذائية "بدون ترخيص".



ضبط مصنع تصنيع أقراص وكبسولات المكملات الغذائية



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع وضبط المتهم، وعُثر بداخل المصنع على (2,995 طن مواد خام مختلفة – 715 ألف قرص وكيس مكمل غذائى "مختلف الأنواع" - كمية من العبوات الفارغة "معدة للتعبئة" - خط إنتاج مكملات غذائية كامل).



و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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