السبت 14 ديسمبر 2024
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مصرع شخص وإنقاذ زوجته في سقوط سيارته بترعة القاصد في طنطا

مصرع شخص وإصابة زوجته
مصرع شخص وإصابة زوجته إثر انقلاب سيارته في المياه بطريق طنطا

لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب سيارتهما الملاكي في مياه ترعة القاصد على طريق طنطا - القاهرة الزراعي، أمام شركة كوكا كولا، صباح اليوم السبت.

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بلاغ للجهات الأمنية بسقوط سيارة بترعة القاصد

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغًا بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين من المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها، وانقلابها في مياه ترعة القاصد بجانب الطريق.

 

مصرع السائق وإصابة زوجته

أسفر الحادث عن مصرع السائق في الحال ويدعي "حمادة ابو علم" بينما أصيبت زوجته بإصابات خطيرة تم نقلها على إثرها إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق في سبب الحادث بينما تمكن رجال المرور والحماية المدنية من استخراج السيارة.
 

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