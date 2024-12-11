أخبار مصر: رحيل جوميز عن الزمالك، قصة مصري بواقعة اغتيال العالم السوري، إطلاق خدمة آبل باي، هزة للذهب، الجولاني يطمئن الغرب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قضي الأمر، رحيل جوميز عن الزمالك والإعلان الرسمي اليوم ومفاجأة بشأن أحمد مجدي

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، رحيل المدير الفني للفريق جوزيه جوميز عن الزمالك وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي جمعته برئيس النادي حسين لبيب وعدد من أعضاء المجلس.

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

نشرت مواقع إخبارية عربية ومحلية خبر اغتيال عالم الكيمياء السوري الدكتور حمدي إسماعيل داخل منزله بالعاصمة دمشق على يد مجهولين.

وداعا لحمل الفيزا، اليوم إطلاق خدمة آبل باي للدفع رسميا في مصر بمشاركة 3 بنوك

تنطلق خدمة آبل باي للدفع رسميًّا في مصر اليوم الأربعاء، بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية والفنية الخاصة، وبمشاركة 3 بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام مساء، اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديدًا بشأن طقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مؤكدة أن الشبورة المائية الكثيفة اليوم تصل لحد الضباب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

تنشر فيتو أسعارالذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 وفق آخر تحديث له في الأسواق، بعدما واصل ارتفاعه في التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، وزاد الجرام بنحو 20 جنيه.

العائلة، ترامب يختار متبرعا لحملته سفيرا لدى تركيا وخطيبة نجله السابقة لدى اليونان

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، اختيار توم باراك، أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة للاستثمار المباشر وأحد المتبرعين لحملة ترامب، سفيرا للولايات المتحدة في تركيا، وفق "رويترز".

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو)

أعرب أحمد حسام ميدو عن رأيه في أزمة رحيل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن تفكيره في العودة لتدريب الفريق ليس واردًا في الوقت الحالي.

سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه دمر ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للنظام السوري الذي أطاحت به قوات المعارضة السورية الأحد، وتوعد "النظام الجديد" في حال سماحه بإعادة تموضع إيران في الأراضي السورية.

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس يون سوك، ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أن رحيل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في صالح القلعة البيضاء.

واشنطن تعلن تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا من الأصول الروسية "المجمدة"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، تقديم 20 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن مبادرة قروض مجموعة السبع الاستثنائية للإيرادات المتسارعة (ERA).

اليوم، إجراء جديد من دفاع عمر زهران على حكم حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

يتقدم المحامي محمد حمودة، دفاع المخرج عمر زهران، اليوم الأربعاء، باستئناف على حكم حبس موكله عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان 3 سفن تجارية في خليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان 3 سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجومًا شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

اليوم، مباحثات مصرية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

لن ننخرط في حرب أخرى، الجولاني يرد على مخاوف الغرب من سوريا بعد الإطاحة بالأسد

أكد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" أن الدول الأجنبية ليس لديها ما تخشاه من سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، مضيفًا: "مخاوفهم لا داعي لها".

وعند الله تجتمع الخصوم، تشييع جثمان المتهم بارتكاب مذبحة عزبة الصفيح ودفنه في قبر واحد مع ضحاياه

أحيانا تضيق الحياة التي نراها كبيرة ولا تستطيع أن تخبئ في طياتها الأسرار لكن الموت يتسع للجميع ويقبل كل شيء لا كبير عليه..هنا تحققت كل تلك الأقوال عندما شيع أمس أهالي طوخ آخر ضحايا مذبحة عزبة الصفيح القليوبية بوفاة آخر الضحايا وهو شقيق مرتكب الجريمة ليضمه هو وشقيقه المتهم قبر واحد ويسدل الستار علي قضية راح ضحيتها الأخ والأم والزوجة والأبناء علي يد رب الأسرة الذي تخلص من حياته ليواري التراب أجسادهم واسرارهم معًا.

واشنطن تحث الفصائل السورية على تشكيل حكومة شاملة

قال مسؤولان أمريكيان ومساعد بـ الكونجرس اطلعا على الاتصالات الأمريكية الأولى مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد إن إدارة الرئيس جو بايدن حثت الهيئة على عدم تولي قيادة البلاد بالتبعية بل على إدارة عملية شاملة لتشكيل حكومة انتقالية.

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا هاما

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستجدات مشروعات الحكومة في مختلف المجالات.

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان

أفادت مصادر صحفية فلسطينية فجر اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة باستهداف بناية متعددة الطوابق تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان.

هاني أبو ريدة عن قرارات لجنة الانضباط: لم أر شيئا حتى الآن وحال صدور قرارات سنعلنها مباشرة

أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيجتمع مع جميع الأندية في جميع الدرجات خلال الفترة المقبلة.

مصطفى الفقي يكشف سر السقوط السريع لبشار الأسد وورطة الجولاني المقبلة

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن عددًا كبيرًا من الجنود السوريين في الجيش السوري تخلوا عن بشار الأسد ونظامه.

تشييع جثماني شقيقين ضحايا عمارة العباسية بالقاهرة بمسقط رأسهما بالغربية (فيديو)

في مشهد مؤثر، شيع أهالي قرية شبرابلولة التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء جثماني الشقيقين وليد وأحمد سليمان عصر، ضحيتي حادث انهيار عمارة العباسية بالقاهرة.

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في المعارضة السورية فجر اليوم الأربعاء سيطرة قواتها على كامل مدينة دير الزور.

هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

واجه بطل العالم السابق في الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر جونيور، حشدًا غاضبًا أثناء زيارته لأحد متاجر المجوهرات في وسط لندن، بسبب دعمه لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

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