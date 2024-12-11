الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وإنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام مساء، اليوم الأربعاء، العديد من المباريات القوية في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا المكسيكي ضد بوتافوجو البرازيلي - الساعة 7 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المحترفة

حرس الحدود ضد الإسماعيلي - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 1.

الجونة ضد سموحة - الساعة 5 مساءً - قناة Ontime sports 2.

مودرن سبورت ضد بتروجيت - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 2.

سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي - الساعة 8 مساءً - قناة Ontime sports 1.

باتشوكا المكسيكي، فيتو
باتشوكا المكسيكي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا 

أتليتكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

ليل ضد شتورم جراتس - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

شتوتجارت ضد يونج بويز - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 6 HD

أرسنال ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

يوفنتوس ضد مانشستر سيتي - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

ميلان ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

بنفيكا ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

فينورد ضد سبارتا براغا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي 

فنربخشة ضد أتليتك بلباو - الساعة 5:30 - قناة بي إن سبورت 5 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاماراتي

اتحاد كلباء ضد العين - الساعة 5:30 مساءً - قناة أبو ظبي الرياضية

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