الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة

ميناء اللاذقية بعد
ميناء اللاذقية بعد الهجوم الإسرائيلي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه دمر ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للنظام السوري الذي أطاحت به قوات المعارضة السورية الأحد، وتوعد "النظام الجديد" في حال سماحه بإعادة تموضع إيران في الأراضي السورية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانه، إنه أطلق على عمليته في سوريا اسم "سهم باشان". و"باشان" هي تسمية توراتية للأراضي الواقعة جنوبي سوريا وشرقي الأردن.

وأضاف الجيش: "جرى الانتهاء من الجزء المركزي من عملية "سهم باشان"، حيث جرى تدمير 70-80% من القدرات العسكرية للنظام السوري".

وأفاد بأن "350 طائرة حربية قُصفت من دمشق إلى طرطوس، عشرات الطائرات والمروحيات والأنظمة المضادة للطائرات ومستودعات الذخيرة"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وحول التوغل في جنوبي سوريا، قال الجيش إن "العملية لا تزال مستمرة على الأرض، ضمن عمليات قواتنا البرية في المنطقة العازلة". 

وزاد بأنه "يعمل هناك على فرض سيطرته على المنطقة" بزعم "تدمير الأسلحة، والتأكد من أنها لن تنتهي في أيدٍ غير مرغوب فيها".

وبزعم "الخشية من سقوطها بيد عناصر إرهابية"، قال جيش الاحتلال، في بيان لاحق، إنه هاجم "أغلبية مخزونات الأسلحة الإستراتيجية في سوريا".

وأوضح أن "سفنًا صاروخية إسرائيلية هاجمت، الاثنين، بعشرات أنواع الذخيرة بشكل متزامن، موقعين للبحرية السورية في مرفأ البيضا ومرفأ اللاذقية، حيث كانت ترسو فيهما 15 قطعة بحرية سورية".

وأضاف أن "من بين الأهداف: عشرات صواريخ بحر-بحر يتراوح مداها بين 80 و190 كيلومترًا، ويحمل كل منها عشرات الكيلوجرامات من المتفجرات"، وفق البيان.

أما جويًا، فقال جيش الاحتلال إن مقاتلاته "حلقت لمئات الساعات فوق الأجواء السورية ونفذت ما يزيد على 350 غارة جوية". وأفاد بأنه تمت "مهاجمة بطاريات صواريخ أرض-جو متنوعة الأصناف، ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وتدمر".

وزاد بأنه "دمر صواريخ سكود وكروز، وصواريخ أرض-بحر وأرض-جو وأرض-أرض، وطائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ورادارات ودبابات وحظائر طائرات، وغيرها".

كما "هاجم مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية أكثر من 130 هدفًا على الأراضي السورية شملت مخازن أسلحة ومباني عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ ومواقع إطلاق نار".

من جانبها قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ "الجيش" الإسرائيلي هاجم نحو 400 هدف استراتيجي في سوريا خلال اليومين الماضيين، في واحدة من أكبر العمليات في "تاريخ إسرائيل".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ ما تقوم به "إسرائيل" هو القضاء المنهجي على القوات الجوية السورية، مشيرة إلى أنّه بحسب مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي  فمن المتوقع أن تستمر الهجمات خلال الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي القدرات العسكرية للنظام السوري قوات المعارضة السورية إيران سوريا الأردن طرطوس دمشق الأسلحة الاستراتيجية في سوريا

مواد متعلقة

لن ننخرط في حرب أخرى، الجولاني يرد على مخاوف الغرب من سوريا بعد الإطاحة بالأسد

سهم باشان، جيش الاحتلال ينشر لقطات لتدمير أسلحة إستراتيجية في سوريا

إدارة الشؤون السياسية بدمشق: سوريا بحاجة إلى جهود أبنائها وتوحيد الصفوف لمواجهة المرحلة المقبلة

أول رد رسمي لـ سوريا على العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

نجم الزمالك يهاجم جوميز بعد رحيله المفاجئ ويرشح هذا المدرب لخلافته

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

وداعا لحمل الفيزا، اليوم إطلاق خدمة آبل باي للدفع رسميا في مصر بمشاركة 3 بنوك

الرمان بـ 27 جنيها وانخفاض الجوافة، أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور

سهم باشان، إسرائيل تكشف ما دمرته من قدرات عسكرية للجيش السوري خلال 48 ساعة

قضي الأمر، رحيل جوميز عن الزمالك والإعلان الرسمي اليوم ومفاجأة بشأن أحمد مجدي

منوعات

المزيد

شركة هندية تثير الجدل بسبب استبيان حول "ضغوط العمل"

طلع مصري ومش عالم كيمياء، أول ظهور لـ حمدى إسماعيل بعد مزاعم اغتياله في دمشق (فيديو)

هجوم على مايويذر جونيور بأحد متاجر لندن بسبب دعمه لإسرائيل (فيديو)

دراسة تتحدث عن كيفية مساهمة "عقلية النمو" في النجاح الشخصي

المزيد

خدمات

المزيد

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الشهر.. أرقام محمد صلاح في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 11 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية