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حوادث

اليوم، إجراء جديد من دفاع عمر زهران على حكم حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران وخالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي، فيتو

عمر زهران وشاليمار شربتلي، يتقدم  المحامي محمد حمودة، دفاع المخرج عمر زهران، اليوم الأربعاء، باستئناف على حكم حبس موكله عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

 

الحكم على المخرج عمر زهران

وأصدرت محكمة جنح الجيزة، أمس الثلاثاء، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.


وقد شهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار شربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).. وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.


وفي التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار شربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسًا إلى محكمة جنح الجيزة، التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعًا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.

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