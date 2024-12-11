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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا هاما

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستجدات مشروعات الحكومة في مختلف المجالات.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتوضيح أهم ما تم مناقشته في الاجتماع، والإجابة عن أسئلة الصحفيين، وتسليط الضوء على القرارات الحكومية الجديدة والمشروعات الجارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الإجراءات الحكومية والتوجهات المستقبلية.

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المؤتمر الصحفي الأسبوعي اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرارات الحكومية الجديدة

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