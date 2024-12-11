نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

طقس اليوم، وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديدًا بشأن طقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مؤكدة أن الشبورة المائية الكثيفة اليوم تصل لحد الضباب.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الشبورة تزداد كثافتها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.



وطالبت هيئة الأرصاد، سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، ومتابعة:" نتمنى السلامة للجميع".

حالة الطقس اليوم

كما كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعة أن يسود، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ستكون معتدلة على جميع المحافظات، وتصل الصغرى إلى 2 درجات فقط في مدينة كاترين، وشمال الصعيد تتراوح من 7 إلى 10 درجات.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا كاملًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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