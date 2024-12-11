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خارج الحدود

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس يون سوك، ووزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

متظاهرون في سيول
متظاهرون في سيول ضد الرئيس ووزير دفاعه، فيتو

الرئيس يون، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

 

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب الرئيس

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية».

 

وزير الدفاع السابق يحاول الانتحار

وفي سياق متصل، أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء بأنّ وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون حاول الانتحار في السجن بعدما أوقف بسبب ضلوعه في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الوكالة إنّ كيم الذي استقال الخميس حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميًّا مذكرة اعتقال رسمية بحقّه بتهمة التمرّد.


يذكر أن الأزمة في البلاد بدأت قبل أسبوعين، إثر خلاف بين الرئيس المنتمي إلى حزب "قوة الشعب"، والحزب الرئيسي في المعارضة (الحزب الديمقراطي) حول مشروع الميزانية للعام المقبل. فيما شهدت شوارع العاصمة سيول تظاهرات عارمة مناهضة لسوك يول.

 

تصويت جديد على عزل الرئيس

ويعتزم نواب المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي تقديم مشروع قانون جديد أمام البرلمان يوم الخميس ليتم التصويت على عزل الرئيس يوم السبت ١٤ ديسمبر.

في جانب آخر، حدد حزب قوة الشعب خطة للاستقالة المبكرة للرئيس يون سيوك يول. ويقال إنه يجري النظر في خيارين: "الاستقالة في فبراير - انتخابات رئاسية في أبريل" أو "الاستقالة في مارس - انتخابات رئاسية في مايو"  وهو أمر تراه المعارضة أنه شراء للوقت.


وأكدت أن  هناك إجماع على وجوب خروج يون سوك يول من الحياة السياسية لكن الحزب الحاكم يحاول تجنب العزل عبر التصويت حتى لا تكون ضربة جديدة للتيار المحافظ إذ أنه -حال عزله- سيكون ثاني الرؤساء المحافظين بعد الرئيسة السابقة بارك غن هيه لا يستكمل مدته عبر تصويت المعارضة داخل البرلمان، ما يشكل ضربة للتيار.

وكان رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرًا بمنع سفر الرئيس يون سوك يول، على خلفية التحقيقات الجارية، بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.

 

منع سفر الرئيس يون سوك يول

وقال مسؤول بوزارة العدل خلال جلسة عقدتها لجنة برلمانية، الاثنين، إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ممنوع من السفر إلى الخارج.

وبدأ ممثلو الادعاء والشرطة ومكتب التحقيق مع كبار المسؤولين، في وقت سابق، تحقيقات مع يون وكبار المسؤولين المتورطين في مرسوم الأحكام العرفية، مما يعرض الرئيس لمواجهة تهم "التمرد وإساءة استخدام السلطة.

 

محاولة عزل رئيس كوريا الجنوبية

ونجا الرئيس يون سوك يول،  من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمساءلته بغرض عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.

وقرر البرلمان غلق التصويت على قرار عزل الرئيس يون، لعدم اكتمال النصاب القانوني لتقديم المقترح بخمسة أصوات، بعد أن أدلى جميع نواب المعارضة البالغ عددهم 192 نائبًا، و3 نواب من حزب "سلطة الشعب" الحاكم بأصواتهم؛ ليصل مجموع الأصوات إلى 195 صوتًا، وهو أقل من النصاب القانوني المحدد عند ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".


وغادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد مشاركتهم في إعادة التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون هي، قبل رفض مشروع القانون في نهاية المطاف، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، نواب الحزب الحاكم إلى العودة للجلسة، والإدلاء بأصواتهم على اقتراح العزل.

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